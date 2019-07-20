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Комітет виборців виявив агітацію у «день тиші»

Наталя Дуляба

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У «день тиші» перед достроковими виборами до Верховної Ради спостерігачі Комітету виборців України виявили у дев’ятьох областях факти незаконної агітації. Про це йдеться на офіційній сторінці КВУ у Facebook, повідомляє Львівський портал.

 

Так, попри заборону на законодавчому рівні вести будь-яку передвиборчу агітацію у «день тиші» в округах все одно є розміщені агітаційні матеріали політичних партій і кандидатів.

Також упродовж останніх днів з’явилися нові білборди, які не мають вихідних даних, але при цьому виконані в стилістиці окремих кандидатів та партій.

Спостерігачі Комітету виборців повідомили про незаконну агітацію в Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській, Чернігівській областях. Крім того, чимало реклами кандидатів і партій зафіксували в Інтернеті.

Нагадаємо, у «день тиші» будь-яка політична реклама чи передвиборча агітація є забороненою. За порушення виборчого законодавства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. За агітацію простим громадянам загрожує від 500 до 850 гривень штрафу, а посадовцям – 850-1360 гривень.

Як повідомляв Львівський портал, на території Львівщини поліція зареєструвала 173 порушення під час парламентської передвиборчої кампанії. Наразі відкрито 6 кримінальних справ, складено 52 адмінпротоколи.

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