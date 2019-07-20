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На Житомирщині члени ДВК зіпсували більше 700 бюлетенів

Наталя Дуляба

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В одномандатному виборчому окрузі №65 у Новограді-Волинському, що на Житомирщині, члени дільничної виборчої комісії №181323 зіпсували 717 бюлетенів для голосування на дострокових парламентських виборах. Про це повідомляє Уніан із посиланням на Громадянську мережу «Опора».

 

Члени ДВК поставили штамп «вибув» не навпроти прізвища кандидата, який відмовився балотуватися, а навпроти іншого.

«Голова комісії говорить, що це людський фактор, просто по пам’яті поставили штамп «вибув» не на того кандидата. 717 бюлетенів було проштамповано. Вони викликали поліцію. Сьогодні виготовляють нові бюлетені», – сказав спостерігач «Опори».

Окружна виборча комісія написала відповідне звернення до ЦВК й очікує на отримання нових бюлетенів. Також секретар ОВК повідомив про інцидент поліцію.

Як повідомляв Львівський портал, завтра, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. На Львівщині правопорядок під час волевиявлення громадян забезпечуватимуть 5000 поліцейських.

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