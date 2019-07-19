Львів долучився до акції «Саджайте квіти, а не людей»

Сьогодні, 19 липня, у Парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького львів’яни долучилися до акції «Саджайте квіти, а не людей». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

За словами організаторів, мета акції – підтримати Олега Сенцова та усіх українських заручників Кремля.

«У 2018-му Олег 145 днів голодував із вимогою звільнити всіх українських політв’язнів Росії — тоді їх було понад 70 людей. У Криму нині 56 людей за ґратами за свою віру, мусульманство, з них 55 — кримські татари (дані правозахисної організації „Кримська солідарність“). Загалом у Росії перебувають понад 100 політв’язнів та 24 українських моряки», — зазначають організатори.

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Нагадаємо, акцію «Саджайте квіти, а не людей» започаткувала актриса Рима Зюбіна. Вперше її провели 10 травня у Києві.

Фото: ЛМР; відео: UA:Суспільне