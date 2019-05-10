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Саджайте квіти, а не людей. У столиці відбулася акція на підтримку Олега Сенцова

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 10 травня, у Києві висадили близько двох сотень квітів під час флешмобу «Саджайте квіти, а не людей». Ця акція приурочена до п’ятої річниці арешту в Криму режисера Олега Сенцова. Про це повідомило Радіо Свобода.

 

Відтепер ці квіти ростуть в Хрещатому парку, в центрі столиці. У кожного з рослин – мініатюрна табличка з ім’ям українця, якого Росія утримує в включеному Криму, на окупованому Донбасі і в Росії.

Автор ідеї – актриса Римма Зюбіна . Вона зазначила, що цієї весни флешмоб підтримали в Празі і в інших європейських містах: там садили квіти і дерева, щоб нагадати світові про українські в’язнів Кремля.

Саме 10 травня п’ять років тому російська влада в Криму заарештували українського режисера Сенцова, звинувативши його в «підготовці теракту».

Римма Зюбіна пояснила, що організатори не випадково вибрали квіти, які називаються «канни» (співзвучні з Канським кінофестивалем – КР ), щоб показати: такі люди, як Олег Сенцов, «повинні творити, їздити в Канни, а не сидіти в російській в’язниці».

До акції приєдналися, зокрема, український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв , письменник Андрій Курков , музикант Андрій Хливнюк (вокаліст гурту «Бумбокс»), історик Ігор Козловський (звільнений з російського полону на Донбасі) і філософ Вахтанг Кебуладзе.

Наразі, за даними організаторів глобальної акції #SaveOlegSentsov, щонайменше 98 українських політв’язнів утримуються в Російській Федерації та окупованому Криму, близько 120 військовополонених та цивільних заручників у підвалах окупованого Донбасу та 24 українські військовополонені моряки – у СІЗО «Лефортово».

Фото – FB/SaveSentsov

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