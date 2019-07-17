124 округ. Кого обирає Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького району

До позачергових виборів у парламент залишилося 4 дні. Нардеп, журналіст, депутат, клон, директорка школи… Львівський портал пропонує читачам ознайомитися із досьє 17-ти кандидатів, які балотуються на 124 виборчому окрузі, де свого представника обирають жителі Червонограда, Сокальського і частина Кам’янка-Бузького району.

Оксана Береза, 32 роки, уродженка села Муроване Сокальського району. Директорка Угнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», від якої й висувається до парламенту.

У своїй передвиборчій програмі директорка школи закликає захистити здобутки Революції Гідності: українізацію, декомунізацію, зачатки люстрації.

Як і всі «свободівці» Оксана Береза відстоює вступ України до ЄС і НАТО, пропонує запровадити обов’язкову перевірку держслужбовців за допомогою «детектора брехні», позбавляти мандату за кнопкодавство та прогули, а ЗМІ, які порушують мовне законодавство, або ведуть антиукраїнську пропаганду, – позбавляти ліцензій.

Окрім цього кандадатка у нардепи пропонує повернути в Україну капітали з офшорів, ліквідувати олігархічні монополії, створити українським заробітчанам умови для повернення на Батьківщину, давати 120 тисяч гривень при народженні дитини тощо.

Тетяна Візеренко, 39 років, народилася і живе у Києві, безпартійна, самовисуваниця. Працює заступником директора у ПП «ГОЛОС».

За даними YouControl, існує три ПП «ГОЛОС»: однойменна політична партія Святослава Вакарчука та два приватні підприємства «ГОЛОС». Обидві компанії-клони зареєстрували у червні 2019 року у Києві.

За збігом обставин більше інформації про загадкову киянку, що вирішила спробувати щастя на Львівщині, немає. У передвиборчій програмі кандидатка обіцяє лобіювати інтереси своїх виборців…

Денис Варламов, 25 років, уродженець Житомира, проживає на Київщині, безпартійний самовисуванець і буцімто жодного стосунку до Львівщини не має.

Згідно з даними ЦВК, Варламов є заступником директора ПП «ҐОЛОС». За даними аналітичної системи YouControl, це приватне підприємство зареєстрували лишень минулого місяця у Києві, воно займається роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах. Саме засновник підприємства, Назар Ружицький, має львівську прописку. Своєю чергою він також є сином колишнього нардепа з Тернопільщини Антона Ружицького.

Більше даних про загадкового Дениса Варламова немає.

Працівник ПП «ҐОЛОС» (не плутайте із партією «ГОЛОС» Вакарчука), запевняє, що свідомо прийняв рішення балотуватися в народні депутати України. Він пропонує втілити політику демократичного соціалізму як справжнє «перезавантаження» країни.

Валентина Ведровська, 28 років, уродженка Львова, голова правління Благодійного фонду «Українська Галицька Фундація», проживає в селі Соколівка Буського району, висунута партією «ГОЛОС».

Була членкинею Української Галицької Партії, учасницею проекту «Нові лідери».

У своїй передвиборчій програмі як і більшість протеже Вакарчука Ведровська пропонує своїм виборцям «відчути, як звучить Україна». Вбачає найпочеснішу місію для майбутнього України в учителях, військових і суддях.

Обіцяє у парламенті відстоювати інтереси громад, захищати законні права кожної людини та забезпечувати дотримання всіх соціальних стандартів, сприяти якісному реформуванню освіти, медицини, деінституціалізації, проведенню децентралізації.

Також кандидатка у нардепи зобов’язується лобіювати інтереси працівників вугільно-добувної галузі, залучати інвестиції, забезпечити якісну роботу міжнародних пунктів пропуску «Угринів–Долгобичів», «Белз–Будимин» та «Угнів–Деніска», включаючи можливість автомобільного, велосипедного та пішого переходів тощо.

Ігор Грабінський, 62 роки, уродженець села Велике Поле Яворівського району, а сьогодні проживає в смт Гірник, що під Червоноградом.

За даними ЦВК, Грабінський – підприємець без вищої освіти, безпартійний і є самовисуванцем.

Як відомо, він також є депутатом Львівської обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка. За даними YouControl, головним видом діяльності підприємця Грабінського є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Від часів Революції Гідності пан Грабінський займається активною волонтерською діяльністю, про що свідчать численні фото, які оприлюднювала відома волонтерка з Донбасу Галина Студеннікова. Політик володіє 12 земельними ділянками та кількома магазинами.

Як кандидат у парламент обіцяє дбати про розвиток, зміцнення української держави, збереження її територіальної цілісності і національних інтересів, піднімати престиж шахтарської праці, розвивати мале та середнє фермерство, а також лобіювати інтереси мешканців регіону в соціальній, культурній та економічній сферах.

Юрій Камельчук, 39 років, уродженець Львова, підприємець, бізнес-тренер, консультант. У минулому також – журналіст. Безпартійний, проживає в Червонограді, висунутий політичною партією «Слуга народу».

За даними YouControl, Юрій Камельчук є директором відразу шістьох підприємств, які займаються посередництвом у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, посередництвом у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками, спеціалізованими будівельними роботами та діяльністю у сфері радіомовлення.

Цікаво, що нещодавно кандидат посварився із відомим львівським журналістом Остапом Дроздовим через тисячу гривень для військових до Дня Незалежності (замість патріотичного параду).

Як і всі «Зе» Камельчук запевняє, що йде на вибори, аби підтримати курс Глави держави Володимира Зеленського.

У парламенті обіцяє сприяти залученню інвестицій у Червоноград та регіон, вирішувати проблеми шахтарів та їхніх сімей, сприяти оновленню обладнання на шахтах, доступу молодих підприємців до безкоштовної освіти, фінансовому забезпеченню військовослужбовців тощо.

Сергій Касян, 57 років, уродженець Червонограда, заступник головного лікаря Сокальської центральної райлікарні, депутат Львівської обласної ради від партії «Громадянська позиція». Проживає в селі Поториця Сокальського району. У новий парламент йде як самовисуванець. Задекларував 6 земельних ділянок.

У своїй передвиборчій програмі пише, що хоче повернути довіру людей до влади, бачить Україну в ЄС та НАТО.

Касян обіцяє переможне завершення війни на Донбасі та повернення Криму, формування в Україні потужного «середнього класу», якісну реформу охорони здоров’я, достойні пенсії, стипендії, пільги тощо. Окрім того він вважає, що процвітання Сокаля можна забезпечити завдяки інвесторам. Червонограду, на думку Сергія Касяна, потрібна модернізація вугільної галузі, Добротвору – капремонті доріг, Великомостівській ОТГ – еконструкція очисних споруд, Соснівці, Сільцю – розвиток вугільної галузі.

Олег Махніцький, 49 років, львів’янин, адвокат в об’єднанні «Валько та партнери», безпартійний, самовисуванець.

Олег Махніцький – один із найвідоміших кандидатів округу. Він є колишнім членом партії «Свобода», депутатом Львівської міської ради. У 2012 році потрапив до Верховної Ради України за партійним списком «Свободи» (під №21).

Після повалення режиму Януковича був Генеральним прокурором України (24 лютого 2014 року – ред.). На нього покладали великі надії у розслідуванні злочинів оточення президента-утікача та вбивства людей на Майдані. 18 червня 2014 року президент Петро Порошенко звільнив Махніцького зі займаної посади. Згодом він винирнув у компанії екс-регіонала Ківалова, тож політика звинуватили у гальмуванні кримінальних справи проти «сім’ї». Партія «Свобода» відразу ж відхрестилась від Махніцького, а сам Махніцький після обіду з Ківаловим-підрахуєм зліг у лікарню. Журналіст Юрій Бутусов також повідомляв, що скандальний генпрокурор за свою роботу отримав квартиру.

У своїй теперішній програмі Олег Махніцький першочерговим завданням бачить викорінення корупції в добувній галузі. Окрім того він обіцяє скорочення чисельності народних депутатів, запровадження прогресивної шкали оподаткування, зміни системи утворення тарифів і цін на комунальні послуги, розвиток альтернативної енергетики, вирішення екологічних проблем районів.

Юлія Мороз, 34 роки, уродженка міста Малин Житомирської області, директор ТОВ «Юридична компанія «Еверест», адвокат, підприємець, зараз проживає в Києві. Безпартійна, а своє щастя вирішила спробувати на Львівщині під прапорами Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

Основною метою в парламентській діяльності бачить створення проєвропейської та проукраїнської коаліції.

Як кандидатка у нардепи Юлія Мороз обіцяє стимулювати розвиток альтернативної енергетики, аби зробити Україну енергонезалежною, залучати інвестиції на Львівщину, забезпечити соціальний захист усіх членів родини шахтарів, запровадити страхову медицину, скасувати ПДВ, ввести програми порятунку пам’яток архітектури державного та місцевого значення тощо.

Олег Мусій, 54 роки, уродженець села Переспа Сокальського району, втім живе у Червонограді. Чинний народний депутат України, позафракційний. Висунутий політичною партією «Громадянська позиція».

Був організатором медичної служби на Євромайдані, із 27 лютого 2014 року – міністром охорони здоров’я України в уряді Арсенія Яценюка. Однак вже у жовтні 2014 року його відсторонили від роботи за нібито за провал із закупівлею ліків. Сам Мусій звинувачення відкидав і вбачав провал у діях «смотрящих».

У декларації чиновника – три квартири. Водночас його звинувачували у приховуванні інформації про державну компенсацію, отриману на оренду житла.

До слова, Олег Мусій, який є заступником голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я (головує нардеп Ольга Богомолець, – ред.), послідовно критикує дії в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун. Натомість Мусію у відповідь закидають лобіювання інтересів фармбізнесу та причетність до ринку неякісних ліків.

У своїй передвиборчій програмі Олег Мусій пише, що йде у Верховну Раду, щоб забезпечити виконання вимог Євромайдану – Революції Гідності. Окремим блоком він виділяє потребу створення нової національної системи охорони здоров’я та розвиток рідного краю.

Кандидат також обіцяє європейський шлях та євроатлантичну інтеграцію України, розвиток армії, демонополізацію економіки, зменшення тиску держави на бізнес, чисте і безпечне довкілля тощо.

Олег Пелих, 34 роки, народився в місті Соснівка, де й зараз проживає. Обіймає посаду заступника начальника управління капітального будівництва Львівської ОДА – начальника відділу економічно-договірного та координації діяльності будівельних організацій, безпартійний, самовисуванець.

У декларації Олега Пелиха згадано про дві квартири і нещодавну купівлю користованого Ford Fusion.

У 2017 році Олег Пелих потрапив у скандал через водіння у нетверезому стані, хоча сам посадовець заперечував цю інформацію. Водночас речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій тоді зазначила, що «причиною зупинки Олега Пелиха стала підозріла їзда та вимкнений поворот. Водій сказав, що багато не проїхав, та попросив вказати в протоколі, що тимчасово не працює, і не хоче розголосу. У лікарні ж він продув 0,63 проміле».

Олег Пелих також очолював Сокальську райдержадміністрацію, однак депутати шляхом таємного голосування висловили йому недовіру.

У своїй передвиборчій програмі кандидат декларує підтримку курсу України на євроінтеграцію. Водночас обіцяє надати шахтам регіону новий поштовх для розвитку, створювати нові робочі місця та сприяти виділенню коштів на ремонт доріг.

Ігор Предко, 41 рік, уродженець села Хлівчани Сокальського району, член «Радикальної партія Олега Ляшка», від якої і йде до Верховної Ради. Працює заступником директора комунального підприємства «Комунальник».

Сьогодні пан Предко проживає в Червонограді, є головою організації «Автомайдан Червоноград». Якщо вірити політичним агіткам, то він також патріот, шахтар та волонтер.

Родина Ігоря Предка задекларувала три квартири і позашляховик Hyundai Tucson.

У своїй передвиборчій програмі кандидат обіцяє скасування недоторканості суддів, президента, депутатів, ввести реформу судових та правоохоронних органів, очистити владу від корупції, запровадити соціальні виплати і пільги учасникам АТО (ООС) та членам їхніх родин, зокрема, забезпечувати їх житлом.

Остап Семерак, 47 років, міністр екології та природних ресурсів України, безпартійний, народився у Львові, проживає в Києві, самовисуванець.

Остап Семерак двічі обирався до парламенту VI і VIII скликань від «БЮТу» і «Народного фронту» відповідно.

За даними декларації, у володінні родини кандидата – дві квартири та три автівки.

Водночас у базі даних YouControl Остап Семерак вказаний засновником «Благодійного фонду сприяння розвитку політичної та правової культури». Цей проект, який спеціалізується на наданні соціальної допомоги, діє уже 23 роки.

У своїй передвиборчій програмі кандидат пише про потребу розвитку регіону і лобіювання інтересів об’єднаних громад на національному рівні. Зокрема, Семерак обіцяє відстоювати інтереси шахтарів та їхніх родин, питання рекультивації територій після видобутку вугілля, ремонту доріг, дотації для малих та середніх виробників сільгосппродукції за європейською моделлю. Також він хоче захищати права і допомагати учасникам бойових дій, які боронять Україну від російських окупантів, відкрити митний перехід «Белз–Будинін» та облаштувати пішохідний перехід у пункті пропуску «Угринів–Долгобичув» тощо.

Пріоритет у роботі майбутній парламентар вбачає в охороні природи, зокрема, в захисті довкілля, контролі якості води у річках, протидії рубки дерев та експорту деревини за кордон.

Юлія Троцько, 33 роки, уродженка Червонограда, зараз живе у Києві. Генеральний директор ТОВ «ТБ-НЕТ», безпартійнa, самовисуваниця.

За даними YouControl, бізнес Юлії Троцько пов’язаний зі сферою проводового електрозв’язку. Більше цікавої інформації про кандидатку ми не зустріли.

У своїй передвиборчій програмі Троцько вказаний всього один пункт – створення промислового комплексу з виробництва синтетичного моторного палива, що має забезпечити як високу ефективність інвестицій, так і суттєвий соціально-економічний ефект. Таким чином кандидатка у нардепи хоче подолати масову бідність, створити просту та зрозумілу для кожного систему нарахування пенсій, забезпечити ефективну фінансову, законодавчу, економічну допомогу молоді.

Дмитро Фартушок, 38 років, уродженець Червонограда. Є депутатом Червоноградської міськради від партії «Самопоміч» та помічником-консультантом народного депутата України Олега Лаврика. У новий парламент йде від «Об’єднання «Самопоміч».

Згідно з декларацією, у родини Фартушків – дві квартири у Червонограді та два старенькі автомобілі.

У своїй передвиборчій програмі Дмитро Фартушок обіцяє зробити якісні дороги і хороше транспортне сполучення, зберегти та розвивати гірничу промисловість. Окрім того він хоче знайти інвестора для будівництва індустріального парку на базі військового заводу «Зміна», розвивати туристичну галузь регіону, відновлювати історичні пам’ятки, розробити програму адаптації демобілізованих військовослужбовців АТО (ООС) та забезпечення їх житлом тощо.

Андрій Шуб, 54 роки, уродженець Добромиля Старосамбірського району, сьогодні проживає у селі Зимна Вода, що під Львовом. Член політичної партії «Сила і Честь» колишнього розвідника і глави СБУ Ігоря Смешка, від якої і висувається до парламенту.

Декларації чи цікаві дані у базі YouControl щодо кандидата відсутні.

Пан Шуб нічого виборцям не обіцяє, але наголошує на потребі оновлення влади, перемоги на економічному фронті, щоб вирішити питання війни на сході і звільнення Крим. Також він пропонує модернізувати школи, покращити умови проживання і праці гірників, зробити села заможними тощо.

Олександр Ябчанка, 39 років, народився в селі Руське Мукачівського району Закарпатської області, а зараз проживає у Львові. Безпартійний, йде до Парламенту, як самовисуванець.

За фахом Олександр Ябчанка – лікар-педіатр. Донедавна кандидат був речником в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, головним експертом медичної групи коаліції громадських організацій «Реанімаційний пакет реформ».

За даними декларації , родина пана Ябчанки володіє невеликим житловим будинком на Львівщині. Водночас у базі даних YouControl, Олександр Ябчанка вказаний як один із співзасновників громадської організації «Документальна реконструкція».

Як майбутній парламентар виступає за створення дієвих і прозорих інститутів державної влади та захист суспільно важливих реформ від негативного впливу олігархічних структур і корупції, збереження та продовження якісних змін в усіх ланках медичної допомоги в регіоні. Окрім цього він обіцяє створити дієві проекти рішень не лише у системі охорони здоров`я, але й в системі державного управління, освіті та економіці.