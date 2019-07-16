За півроку на Львівщині ліквідували 21 стихійне сміттєзвалище

Із початку 2019 року на території Львівської області виявили 21 несанкціоноване сміттєзвалище. Дотепер всіх їх ліквідували. Про це сьогодні, 16 липня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив очільник Держекоінспекції Львівщини Микола Маланич, передає кореспондент Львівського порталу.

Виявлені цьогоріч стихійні сміттєзвалища мали загальну площу 1500 кв м. Дотепер 21 такий об’єкт екологи вже встигли прибрати, а на винних – виписати штрафи.

«Всі документи реагування винесені на територіальні громади або відповідальну особу, адже законодавство чітко визначає, у чиї повноваження входить ліквідація таких звалищ. За невиконання приписів посадові особи громад будуть притягнуті до адміністративної відповідальності», – розповів Микола Маланич.

Упродовж 2018 року на Львівщині ліквідували 83 незаконні звалища, а протягом 2017 року – 210 стихійних сміттєзвалищ.

Нагадаємо, одні з останніх самовільно облаштованих звалищ екологи виявили у Жовківському районі.

Як повідомляв Львівський портал, у 2015 році в області було 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Ліквідувати всі несанкціоновані звалища на Львівщині планують до 2020 року.