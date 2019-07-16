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За півроку на Львівщині ліквідували 21 стихійне сміттєзвалище

Наталя Дуляба

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Із початку 2019 року на території Львівської області виявили 21 несанкціоноване сміттєзвалище. Дотепер всіх їх ліквідували. Про це сьогодні, 16 липня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив очільник Держекоінспекції Львівщини Микола Маланич, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Виявлені цьогоріч стихійні сміттєзвалища мали загальну площу 1500 кв м. Дотепер 21 такий об’єкт екологи вже встигли прибрати, а на винних – виписати штрафи.

«Всі документи реагування винесені на територіальні громади або відповідальну особу, адже законодавство чітко визначає, у чиї повноваження входить ліквідація таких звалищ. За невиконання приписів посадові особи громад будуть притягнуті до адміністративної відповідальності», – розповів Микола Маланич.

Упродовж 2018 року на Львівщині ліквідували 83 незаконні звалища, а протягом 2017 року – 210 стихійних сміттєзвалищ.

Нагадаємо, одні з останніх самовільно облаштованих звалищ екологи виявили у Жовківському районі.

Як повідомляв Львівський портал, у 2015 році в області було 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Ліквідувати всі несанкціоновані звалища на Львівщині планують до 2020 року.

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