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На Жовківщині виявили три стихійні сміттєзвалища

Наталя Дуляба

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На території Жовківського району екологи виявили три несанкціоновані звалища, одне із них – із будівельним сміттям. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

 

Перше стихійне звалище побутових відходів виявлено за селом Руда Крехівська, яке підпорядковується Крехівській сільській раді. Площа сміттєзвалища становить близько 1,5 га. Інше звалище площею 1 га знайшли біля села Глинськ.

Крім цього, під час перевірки екологи виявили незаконний скид будівельного сміття біля лісового масиву Магерівського військового лісгоспу. Відходи знаходились просто поруч із меліоративним ровом.

«У місцях розміщення відходів працівники Держекоінспекції відібрали проби ґрунтів для проведення лабораторних досліджень», – йдеться у повідомленні.

Наразі всі деталі події з’ясовуються.

Як повідомляв Львівський портал, у 2015 році в області було 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30.  Ліквідувати всі несанкціоновані звалища на Львівщині планують до 2020 року.

Фото: Ігор Муравський

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