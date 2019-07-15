В ЛКП «Лев» завершився карантин

Сьогодні, 15 липня, у ЛКП «Лев» завершився карантин, який тривав два місяці. Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Завдяки вчасним та якісним діям персоналу ЛКП «Лев» вдалося запобігти поширенню небезпечного захворювання – сказу, яке виявлено 11 травня у собаки Кекса. Собаку невідомі залишили у сумці в парку Знесіння. Упродовж двохмісячного карантину не зафіксовано жодного повторного випадку сказу, а отже ситуацію вчасно локалізовано та проведено всі необхідні заходи, аби запобігти поширенню цього смертельно небезпечного захворювання», – йдеться у повідомленні.

В ЛКП «Лев» також зазначаються, що за весь цей час господарі Кекса не відгукнулися, але є свідчення, що собаку було завезено у Львів із одного з сіл Жидачівського району Львівської області.

Також львів’янам нагадують про своєчасність вакцинацій від сказу домашніх улюбленців.

«Не ігноруйте цей важливий крок, адже це єдина можливість захистити свого улюбленця, себе та оточуючих», – додають в ЛКП «Лев».

Як раніше повідомляв Львівський портал, вперше з 2007 року у Львові зареєстрували випадок сказу у тварини. Собаку виявили у парку «Знесіння». Через це ветеринари безоплатно вакцинували домашніх тварин від сказу, які проживають у радіусі п’яти кілометрів від парку.

16 травня ЛКП «Лев» на два місяці закрили на карантин.