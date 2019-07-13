У столиці з гранатомета обстріляли «112 Україна»

Сьогодні вночі, 13 липня, невідома особа вистрілила з гранатомета у фасад будівлі телеканалу «112 Україна». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Києва.

За словами правоохоронців, о 3:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що місцеві мешканці чули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі міста. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних.

Прибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі та оточили територію, прилеглу до місця злочину. При відпрацюванні знайшли відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.

У результаті ніхто не постраждав.

Подія кваліфікована як терористичний акт. У столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання стрільця.

Нагадаємо, що власником телеканалу «112 Україна» є львів’янин Тарас Козак, який балотується у Верховну Раду за списком «Опозиційної платформи – За життя» і є близьким другом та бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука. Також Козак недавно став новим власником медіахолдингу ZIK (компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації»).

Тепер у медіаактиві Тараса Козака є три телеканали: «112 Україна», NewsOne і ZIK. Також активісти неодноразово заявляли, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. У лютому цього року NewsOne оштрафували за «мову ворожнечі».

Також, як відомо NewsOne підозрюють у державні зраді через анонсований телеміст з Росією.