ЛКП «Лев» за останні роки прилаштувало у нові домівки понад дві тисячі безпритульних тварин

Протягом останніх 4,5 років до Львівського комунального підприємства «Лев», яке опікується безпритульними тваринами на території міста, потрапило кілька тисяч собак та котів, знайдених на вулиці. За останні роки комунальному підприємству вдалося прилаштувати у нові домівки 2123 тварини. Про це розповіла директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак, передає пресслужба Львівської міської ради.

«У Львові за останні 4,5 роки системної роботи, 4500 тварин пройшли через підприємство, отримали вакцинацію від сказу, були стабілізовані. Це 3119 собак і 1436 котів. Було прилаштовано з цієї кількості 2123 тварини: 2000 собак і 200 котів. Якщо би цю роботу не проводили, то ця кількість тварин гуляла би далі по місту і ми б мали біду. Станом на сьогодні маємо на вулицях 405 безпритульних собак, більша частина з яких вакциновані, стерилізовані, знаходяться на обліку у ЛКП «Лев» під наглядом — вони є абсолютно безпечними і тримають територію від лисів і диких звірів», — розповіла Оксана Кошак.

З її слів, станом на сьогодні з 40 тисяч господарських тварин, зареєстровано лише майже 18 тисяч, тобто інші безвідповідальні господарі не реєструють своїх тварин і не вакцинують від сказу.

«Наш досвід показує, що 40% власників тварин ніколи за життя тварин їх не вакцинували від сказу. Реєстрацію тварин здійснює ЛКП «Лев» і 18 клінік, яких ми уповноважили це робити. Тварина має мати на собі жетон, який свідчить, що вона вакцинована і має власника, але це ніхто не контролює. За відсутність реєстрації тварин є покарання — 154 стаття кодексу України про адміністративні правопорушення», — зазначила директорка ЛКП «Лев».

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що львів’ян просять допомогти прилаштувати 10 собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев».

Довідка

Львівське комунальне підприємство «Лев» — ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих.

Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00 год. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: lkplev@gmail.com; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.