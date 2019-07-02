Сьогодні відзначають Всесвітній день собак

Сьогодні, 2 липня, у всьому світі відзначають День собак. Про це свято нагадали у Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби України у Facebook.

«Собаки для прикордонників стали незамінними помічниками у службі. Це вірні, завжди уважні і пильні помічники охоронців кордону на їх відповідальній службі. Переслідування та затримання порушників, пошук зброї та наркотиків – все це неможливо уявити без службових собак», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у Львові чотирилапих військових нагородили «За вірність Україні».

Також 25 травня з Кінологічного навчального центру Західного регіонального управління Держприкордонслужби України випустили собак-спецпризначенців та бійців спецпідрозділу КОРД.

До слова, нещодавно у всьому світі відбулася акція «Візьми собаку на роботу». Відтак у 90 містах України господарі один день попрацювали в офісах разом із своїми чотирилапими компаньйонами.