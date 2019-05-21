У Львові чотирилапих військових нагородили «За вірність Україні»

У Львові на вихідних відбулася виставка собак всіх порід. Відкривати захід випала честь службовим собакам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової частини 3002 ЗТУ НГУ.

Зокрема, відкривали весняну сертифікаційну виставку службові собаки гвардійців, військовослужбовців ЗСУ та працівників поліції.

«Французького бульдога «Чушу» колишній військовослужбовець Збройних сил України старший солдат Тарас Шнайдер знайшов під Мар’янкою. Він був важко поранений, в голові стирчав уламок від снаряду. Пес ледве дихав, але військовий його врятував. Після того тварина віддячила своєму власнику і знайшла під завалами 27 людей. «Чуша» вже 3 роки живе у Тараса і лишається йому вірним побратимом», – йдеться у повідомленні.

Особливістю заходу став показовий виступ кінологічних груп окремого загону спеціального призначення Західного територіального управління Національної гвардії України, де спецпризначенці та вівчарки демонстрували усім, як саме в парі працюють службовий собака та людина.

Адже, жодна з собак не реагує на постріли, чітко виконує команди та вміло затримує правопорушників.

Опісля урочистого відкриття, організатори свята нагородили чотирилапих військових медалями «За вірність Україні» та подарували смачні презенти.