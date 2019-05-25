ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині у кінологічному центрі підготували вісім собак-спецпризначенців

Анастасія Мельник

|

Сьогодні, 25 травня, з Кінологічного навчального центру Західного регіонального управління Держприкордонслужби України випустили собак-спецпризначенців та бійців спецпідрозділу КОРД. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі центру.

Випускниками навчального центру стали співробітники КОРДу із Києва, Хмельниччини, Чернівців, Херсона, Івано-Франківська та Харкова, усього вісім співробітників із собаками.

Поліцейські упродовж трьох місяців y на базі центру опановували основи дресирування, вивчали методику і тактику застосування пошуково-штурмових собак.

«Прикордонники проводили заняття в умовах, максимально наближених до реальних – із застосуванням зброї та імітацією вибухів. Чотирилапих силовиків вчили безстрашно атакувати і затримувати злочинців, у будь-яку пору доби, у будь-яких умовах і на будь-якій території», – йдеться у повідомленні.

До слова, такі навчання проводяться на базі центру вже вдруге. Минулого року підготовку успішно пройшли сім бійців «Корпусу оперативно-раптової дії» зі своїми чотирилапими вихованцями.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у Львові чотирилапих військових нагородили «За вірність Україні».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...