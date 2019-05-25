На Львівщині у кінологічному центрі підготували вісім собак-спецпризначенців

Сьогодні, 25 травня, з Кінологічного навчального центру Західного регіонального управління Держприкордонслужби України випустили собак-спецпризначенців та бійців спецпідрозділу КОРД. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі центру.

Випускниками навчального центру стали співробітники КОРДу із Києва, Хмельниччини, Чернівців, Херсона, Івано-Франківська та Харкова, усього вісім співробітників із собаками.

Поліцейські упродовж трьох місяців y на базі центру опановували основи дресирування, вивчали методику і тактику застосування пошуково-штурмових собак.

«Прикордонники проводили заняття в умовах, максимально наближених до реальних – із застосуванням зброї та імітацією вибухів. Чотирилапих силовиків вчили безстрашно атакувати і затримувати злочинців, у будь-яку пору доби, у будь-яких умовах і на будь-якій території», – йдеться у повідомленні.

До слова, такі навчання проводяться на базі центру вже вдруге. Минулого року підготовку успішно пройшли сім бійців «Корпусу оперативно-раптової дії» зі своїми чотирилапими вихованцями.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у Львові чотирилапих військових нагородили «За вірність Україні».