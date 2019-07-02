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Щоб обрати виш, достатньо пройти лише тест

Анастасія Мельник

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Аналітичний центр CEDOS разом з Міністерством освіти і науки України розробили поради для вступників у заклади вищої освіти, передає Укрінформ.

 

«Треба добре подумати перед тим, як визначатися, до якого закладу вищої освіти ви будете подавати документи. І саме для того, щоб полегшити вирішення цього завдання, Міністерство освіти та науки в партнерстві з аналітичним центром CEDOS розробили відповідні поради для вступників. Фактично вступнику потрібно пройти невеличкий тест. Поставити собі кілька запитань, і стає зрозумілішою ситуація, як обрати спеціальність і відповідний вищий навчальний заклад», – розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

Поради доступні на сайті аналітичного центру CEDOS і складаються з декількох частин, присвячених вибору спеціальності, вибору університету, а також можливості навчання за кордоном.

Як повідомляв Львівський портал, 1 липня розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників.

Також упродовж двох днів в Україні тестували реєстрацію електронних кабінетів вступників. Відтак Міністерство освіти і науки України оприлюднило типові помилки вступників під час реєстрації електронних кабінетів.

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