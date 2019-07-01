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В Україні стартувала реєстрації е-кабінетів вступників

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 1 липня, о 9-й ранку почалася реєстрація електронних кабінетів вступників – їх уже створено 15 255. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОН України.

 

«1 липня – старт реєстрації електронних кабінетів і завантаження до них документів, 10 липня – старт прийому заяв та документів, з 1 до 10 липня триватиме також проведення творчих конкурсів», – повідомила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Подання заяв завершиться о 18-й годині 22 липня для тих, хто вступає на основі лише сертифікатів ЗНО та творчих конкурсів, складених 1-10 липня. Водночас до 18-ї години 16 липня треба буде подати заяви тим особам, що вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

«Тобто вступники матимуть 22 дні, щоб відкрити свої електронні кабінети, та 12 днів, щоб подати електронні заяви. Тому я хочу наголосити – не треба намагатися все зробити в перший день й перевантажувати систему, у всіх буде достатньо часу», – наголосила Міністр.

26 липня відбудеться оприлюднення рейтингового списку вступників на бюджет і до 31 липня вони повинні будуть принести необхідні документи у виші. До 12-ї години 1 серпня триватиме зарахування на бюджетні місця, а на контракт зарахування буде можливе до 30 вересня. До цього ж часу можна буде створювати електронні кабінети.

Заяви в електронній формі треба подавати вступникам на бакалавра, наскрізного магістра (медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування) та молодшого спеціаліста на базі 11 класів (окрім певних випадків, визначених в Умовах прийому до вишів).

Щоб створити кабінет, вступник має зазначити такі дані:

  • адресу електронної пошти, до якої має доступ (встановлюється як логін кабінету)
  • пароль для входу до кабінету
  • номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО – 2017 (окрім іноземних мов), 2018, 2019 років
  • серію та номер документа про повну загальну середню освіту
  • середній бал додатка до вказаного документа

Докладні покрокові інструкції щодо реєстрації електронних кабінетів раніше були розміщені на сайті МОН.

Також на ресурсах Міністерства можна знайти відповіді на поширені запитання вступників, відеороз’яснення та інфографіку. А з 24 червня почали працювати гарячі лінії та приймальня громадян щодо вступу 2019.

Як повідомляв Львівський портал, упродовж двох днів в Україні тестували реєстрацію електронних кабінетів вступників. Відтак, Міністерство освіти і науки України оприлюднило типові помилки вступників під час реєстрації електронних кабінетів.

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