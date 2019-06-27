Топ-10 поширених помилок вступників під час реєстрації е-кабінету

Упродовж двох днів в Україні тестували реєстрацію електронних кабінетів вступників. Відтак, Міністерство освіти і науки України оприлюднило типові помилки вступників під час реєстрації електронних кабінетів. Про це Львівському порталу розповіли у пресслужбі міністерства.

Про ТОП-10 поширених помилок розповіла директорка ДП «Інфоресурс» Оксана Бєлік:

1. Вступники реєструють електронний кабінет на неактивну або заборонену в Україні електронну пошту. Через неуважність також часто плутають літери або цифри в адресі скриньки. Ми радимо використовувати для реєстрації пошту, яка точно дозволена в Україні, наприклад, ukr.net, i.ua, gmail.com.

2. Вступник кілька разів зазначає неправильний пароль під час входу в кабінет і система блокує його на три години. У такому разі не потрібно вгадувати пароль. Краще скористатися опцією «Забули пароль?» для його швидкого відновлення.

3. У документі про освіту та сертифікаті ЗНО не співпадають дані вступника: ПІБ та/або дата народження тощо. Якщо в документах є такі розбіжності, то створити електронний кабінет неможливо. У разі виявлення розбіжностей або помилок одразу зверніться: якщо в атестаті – до школи, якщо в сертифікаті ЗНО – до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

4. Завантаження довідки про реєстрацію у сільській місцевості (для отримання сільського коефіцієнта), що не відповідає визначеному зразку. Наразі в ЄДЕБО відсутня можливість видалення/редагування такої довідки. Тобто перед завантаженням довідки вступнику треба переконатися, що вона відповідає встановленому зразку. Також наголошуємо, що після подання першої заяви інформацію в кабінеті змінити неможливо, тому переконайтеся в її коректності до подання заяви.

5. Встановлення невірного пріоритету (для вступу на бюджет). Потрібно заздалегідь спланувати куди і з яким пріоритетом вступник хоче подати заяву. Пам’ятайте, що на бюджет можливо подати не більш як 7 заяв на 4 спеціальності. Кількість заяв, які можна подати на навчання за контрактом, не обмежується.

6. Неякісні фото. Вступники використовують не фото документів, а особисті фотографії («селфі»). У системі електронного вступу існують вимоги до формату та розміру фото і сканкопій документів, які завантажують вступники. Будь ласка, перед завантаженням переконайтеся, що документи збережені в форматах JPG (JPEG, PNG), а максимальний розмір кожного файлу – до 1 Мб.

7. Некоректний підрахунок середнього бала документа про освіту. Для розрахунку середнього бала радимо скористатись спеціально розробленим калькулятором, який є за посиланням.

8. Вступник не зважає на обов’язковість підтвердження, що особу ідентифіковано як переможця міжнародної олімпіади, призера Всеукраїнської учнівської олімпіади, члена збірної України тощо. Хоча це надає йому право на пільги під час вступу. Це треба зробити до моменту подачі першої̈ заяви.

9. Вступник хоче подати заяву на спеціальність, на яку в нього відсутній результат ЗНО з відповідного предмета. Необхідно ознайомитись із Додатком 4 до Умов прийому та переконатися, що такий предмет на спеціальність є в переліку.

10. Спроби змінити «Обов’язкові дані» в кабінеті вступника. Можливість змінювати «Обов’язкові дані» в кабінеті вступника блокується після того, як першу подану заяву вступника реєструють у ЗВО. Із переліком обов’язкових даних можна ознайомитись на ст. 8-12 інструкції з роботи з електронним кабінетом.

«Часто трапляються ситуації, коли у перший та останній дні подачі електронних заяв на адресу системи надходить критична кількість звернень, через що робота сайту може сповільнюватися. Тому ми радимо роботи усе своєчасно, не панікувати та бути уважними. Заздалегідь плануйте свої дії, ознайомтеся з матеріалами, які є на сайті МОН у розділі «Вступна кампанія 2019». Водночас спеціалісти гарячої лінії консультують вступників не тільки з питань реєстрації на сайті та функцій електронного кабінету, а й з поточних питань вступу», – зазначила Оксана Бєлік.