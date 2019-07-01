У Золочеві під потягом загинув 23-річний молодик

У Золочеві на залізничній станції під потяг сполученням Львів – Жмеринка потрапив 23-річний мешканець району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Поліцейські встановили, що близько четвертої ранку під потяг сполученням Львів – Жмеринка потрапив 23-річний місцевий мешканець, який від отриманих травм помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи.