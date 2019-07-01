У Фірташа спростовують інформацію про продаж частки «Інтера» Медведчуку

Group DF, що об’єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, спростовує поширену ЗМІ інформацію про нібито продаж бізнесменом своєї частки в телеканалі «Інтер». Про це повідомляє УП, передає Львівський портал.

«Жодних переговорів про продаж частки Фірташа в телеканалі “Інтер” ні з ким не велося і на сьогодні не ведеться», – йдеться в заяві компанії.

На думку Group DF, поява цієї інформації є навмисним «інформаційним вкиданням», запущеним політичними опонентами Фірташа.

«Також мова може йти про недобросовісну конкуренцію, аж до підготовки рейдерської атаки на медіаактив Group DF», – вважають у групі.

Як повідомляв Львівський портал, Український інститут аналізу та менеджмента політики заявив про те, що політик і кум Путіна Віктор Медведчук придбав в олігарха-втікача Дмитра Фірташа 80% акцій телеканалу «Інтер».

Додамо також, що львів’янин Тарас Козак, який балотується у Верховну Раду за списком «Опозиційної платформи – За життя» і є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука, нещодавно став новим власником медіахолдингу ZIK (компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації»).

Тепер в медіаактиві Козака є три телеканали: «112 Україна», NewsOne і ZIK. Також активісти неодноразово заявляли, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. У лютому цього року NewsOne оштрафували за «мову ворожнечі».