ОСТАННІ НОВИНИ

У Фірташа спростовують інформацію про продаж частки «Інтера» Медведчуку

Наталя Дуляба

|

Group DF, що об’єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, спростовує поширену ЗМІ інформацію про нібито продаж бізнесменом своєї частки в телеканалі «Інтер». Про це повідомляє УП, передає Львівський портал.

 

«Жодних переговорів про продаж частки Фірташа в телеканалі “Інтер” ні з ким не велося і на сьогодні не ведеться», – йдеться в заяві компанії.

На думку Group DF, поява цієї інформації є навмисним «інформаційним вкиданням», запущеним політичними опонентами Фірташа.

«Також мова може йти про недобросовісну конкуренцію, аж до підготовки рейдерської атаки на медіаактив Group DF», – вважають у групі.

Як повідомляв Львівський портал, Український інститут аналізу та менеджмента політики заявив про те, що політик і кум Путіна Віктор Медведчук придбав в олігарха-втікача Дмитра Фірташа 80% акцій телеканалу «Інтер».

Додамо також, що львів’янин Тарас Козак, який балотується у Верховну Раду за списком «Опозиційної платформи – За життя» і є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука, нещодавно став новим власником медіахолдингу ZIK (компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації»).

Тепер в медіаактиві Козака є три телеканали: «112 Україна», NewsOne і ZIK. Також активісти неодноразово заявляли, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. У лютому цього року NewsOne оштрафували за «мову ворожнечі».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...