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Медведчук купив 80% акцій каналу «Інтер», – ЗМІ

Наталя Дуляба

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Голова політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя», кум Путіна Віктор Медведчук придбав в олігарха-втікача Дмитра Фірташа частину акцій телеканалу «Інтер». Про це повідомляє Український інститут аналізу та менеджмента політики, директором якого є політолог Руслан Бортнік, пише Уніан.

 

Зазначається, що у зв’язку з високою вірогідністю екстрадиції Дмитра Фірташа до США (наразі він перебуває в Австрії), останній активно «скидає» активи своїм партнерам.

«Так, свою частку 80% акцій ПрАТ «Телеканал «Інтер» він продав Віктору Медведчуку, який володіє медіахолдингом «Новини» (входять телеканали «112 Україна», NewsOne, ZIK). Інші 20% акцій «Інтера» залишаються у Сергія Льовочкіна (партнер Медведчука та Фірташа по «Опозиційній платформі – За життя»)», – заявили в Інституті.

Також у повідомленні йдеться про те, що Медведчук посилюється в інформаційному просторі і має намір купити ще декілька каналів: «Тяжко буде команді Зеленського, оскільки вона зайшла в конфлікт із Медведчуком, який посилюється в інформаційному просторі, зокрема, планує ще придбати у Петра Порошенка «Прямий» (вже негласно його контролює) та «5 канал».

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Як повідомляв Львівський портал, нещодавно новим власником медіахолдингу ZIK (компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації») став львів’янин

Тарас Козак, який балотується у Верховну Раду за списком «Опозиційної платформи – За життя» і є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука. Тепер в медіаактиві Козака є три телеканали: «112 Україна», NewsOne і ZIK. Також активісти неодноразово заявляли, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. У лютому цього року NewsOne оштрафували за «мову ворожнечі».

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