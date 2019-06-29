У львівських водоймах потонули 30 людей

Із початку 2019 року у водоймах, розташованих на території Львівщини, втопились уже 30 людей. Серед них – шестеро дітей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Із початком купального сезону кількість смертей на воді побільшала. Лише протягом 16 червня на Львівщині потонули три людини.

У зв’язку з цим мешканцям Львівщини нагадують, що купатися слід лише у спеціально відведених місцях! Не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином слід надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «Відпочинок на воді. Як правильно надати першу допомогу при утопленні?».