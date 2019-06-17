За добу на Львівщині втопились троє людей

Протягом неділі, 16 червня, на території області у водоймах потонули три людини. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Орієнтовно о 18:00 год. у селі Ясниська Яворівського району у водоймі на піщаному кар’єрі потонув 19-річний львів’янин. Тіло з води дотепер витягнути не вдалося, тож рятувально-водолазна служба продовжує пошуки.

Ще один летальний випадок трапився у селі Ясенів Бродівського району. Тут у місцевому ставку під час купання втопився 41-річний місцевий мешканець. Тіло на поверхню підняли жителі села.

Також вчора близько 20:15 год. у селі Муроване, що на Пустомитівщині, під час купання у місцевій водоймі потонула 33-річна мешканка Львова. Тіло із води дістали місцеві мешканці.

Наразі обставини всіх цих подій встановлюються.

Зазначимо, що з початку 2019 року на Львівщині у водоймах загинули 20 людей, серед них – четверо дітей. Мешканців Львівщини закликають бути обачними та дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на воді. Не купайтесь у невідомих для вас місцях, не запливайте за обмежувальні знаки та не заходьте у воду напідпитку.