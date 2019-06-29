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У ДТП на Бродівщині постраждала 9-річна дівчинка

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 28 червня, о 12:40 год. у селі Нем’яч Бродівського району сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувались двоє людей, серед них – дитина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили поліцейські, водійка автомобіля ВАЗ-2104, 40-річна мешканка Тернополя, рухаючись щебеневою дорогою, не впоралася з керуванням та з’їхала в кювет.

Внаслідок автопригоди травми отримали пасажири автомобіля: 45-річний чоловік та 9-річна дівчинка, які є також мешканцями Тернополя.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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