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Рятувальники показали, як гасили пожежу біля залізничного вокзалу Львова

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 28 червня, на території локомотивного депо «Львів-Захід», що поруч із головним вокзалом Львова, виникла пожежа. Вогонь гасили 114 рятувальників протягом п’яти годин. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщшини.

Повідомлення про пожежу до надзвичайників надійшло о 17:01 год. З’ясувалось, що займання виникло на даху цегляної будівлі локомотивного депо «Львів-Захід», що на вул. Таллінській.

Повністю загасити полум’я вдалося лише о 21:30 год. Вогонь знищив дах будівлі на площі 1200 кв м. Загалом до ліквідації пожежі залучили 114 рятувальників, 19 одиниць спецтехніки та два пожежні поїзди.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення займання наразі встановлюється.

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