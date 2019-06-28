ОСТАННІ НОВИНИ

Поблизу залізничного вокзалу Львова сталася масштабна пожежа

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 28 червня, поблизу головного залізничного вокзалу, у ремонтному цеху локомотивного депо «Львів-Захід», що на вул. Таллінській, 1, спалахнула пожежа.

 

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини, на місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи.  До гасіння залучено 17 автомобілів надзвичайників. За попередньої інформацією, горить покрівля цеху локомотивного депо на площі 1000 кв.м.

Евакуацію людей рятувальники не проводили. Працівники депо вийшли з приміщення самостійно.

Доповнюється…

Фото: Львівський портал, Ігор Зінкевич, ДСНС Львівщини

Відео:

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...