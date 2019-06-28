Поблизу залізничного вокзалу Львова сталася масштабна пожежа

Сьогодні, 28 червня, поблизу головного залізничного вокзалу, у ремонтному цеху локомотивного депо «Львів-Захід», що на вул. Таллінській, 1, спалахнула пожежа.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини, на місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи. До гасіння залучено 17 автомобілів надзвичайників. За попередньої інформацією, горить покрівля цеху локомотивного депо на площі 1000 кв.м.

Евакуацію людей рятувальники не проводили. Працівники депо вийшли з приміщення самостійно.

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Доповнюється…

Фото: Львівський портал, Ігор Зінкевич, ДСНС Львівщини

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