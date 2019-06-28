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Масштабну пожежу в депо поблизу залізничного вокзалу у Львові ліквідували

Вероніка Рой

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Близько 21:30 надзвичайники ліквідували пожежу ремонтному цеху локомотивного депо «Львів-Захід», що на вулиці Таллінській, 1, у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

«Займання виникло на території локомотивного депо «Львів-Захід» у ремонтному цеху. Площа пожежі склала 1000 кв.м. Пожежу було ліквідовано о 21:30. До ліквідації залучили 114 рятувальників та 19 одиниць техніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання встановлюється», – йдеться у повідомленні.

Нагадамо, повідомлення про пожежу в м. Львові на вулиці Таллінська 1до рятувальників надійшло о 17:01. Детальніше про масштабну пожежу – тут.

Фото: ДСНС у Львівській області

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