Цьогоріч до акції #яДонор долучилася рекордна кількість українців

Близько трьох тисяч літрів крові здали понад 6,5 тисяч людей по всій країні під час тижневої акції #яДонор, яку проводили до Світового дня донора. Така кількість зібраної крові допоможе врятувати майже 20 тисяч життів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ України.

Рекордсменом цього року стала Запорізька область, там донорами стали понад 1 100 українців. На другому місці – Миколаївська область, де до акції долучилися майже 900 донорів, на третьому – Харківська із кількістю трохи більше 800 донорів.

«Це вперше за останні роки в Україні до благодійної здачі крові долучається так багато людей. Але ми на цьому не зупиняємось, і популяризація культури донорства в країні залишається одним із пріоритетних завдань. Щоб до 2022 року, коли має завершитися реформа системи крові в Україні, кожен пацієнт мав доступ до безпечної і якісної крові та її компонентів», – розповів генеральний директор Директорату громадського здоров’я Андрій Скіпальський.

Фахівці зазначають, що незважаючи на те, що кількість донорів в Україні постійно зростає, більшість із них (70%) жертвують кров лише раз – коли доводиться рятувати рідних чи близьких.

Міністерство охорони здоров’я та Центр громадського здоров’я України закликають здавати кров регулярно і долучатися до порятунку життя. Адже наразі в Україні кількість донацій майже втричі менша (12 на 1000 населення), ніж рекомендовано ВООЗ (33 на 1000 населення).

Донором крові чи плазми може стати кожен здоровий українець, якому виповнилося 18 років і який важить більше 50 кг.

Щоби стати донором крові, зверніться до найближчої станції переливання крові чи центру крові. Візьміть із собою документ, що посвідчує особу.

Як повідомляв Львівський портал, у рамках Всеукраїнського тижня благодійної здачі крові #яДонор, Центр громадського здоров’я на свої Facebook-сторінці розвінчав найпопулярніші міфи про донорство.