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В Україні стартував флешмоб #яДонор

Анастасія Мельник

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До Світового дня донора крові, який відзначають 14 червня, в Україні розпочався тиждень благодійної здачі крові #яДонор. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗ.

 

«Кожен охочий може допомогти популяризувати культуру донорства в Україні і долучитися до порятунку життя», – йдеться у повідомленні.

Для участі у флешмобі треба стати донором та упродовж тижня опублікувати у соцмережах свої фотографії із хештегом #яДонор.

Також організатори закликають усіх донорів крові, хто бодай раз у житті пожертвував кров для порятунку інших, встановлювати тематичні рамки на профілі у Facebook:

1) рамка #яДонор (з краплиною крові)

2) рамка #яДонорка (з краплиною крові)

3) рамка #яДонор (просто напис)

4) рамка #яДонорка (просто напис)

Де можна здати кров – дивіться на карті.

Як підготуватися до здачі крові – читайте за посиланням.

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