В Україні стартував флешмоб #яДонор

До Світового дня донора крові, який відзначають 14 червня, в Україні розпочався тиждень благодійної здачі крові #яДонор. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗ.
«Кожен охочий може допомогти популяризувати культуру донорства в Україні і долучитися до порятунку життя», – йдеться у повідомленні.
Для участі у флешмобі треба стати донором та упродовж тижня опублікувати у соцмережах свої фотографії із хештегом #яДонор.
Також організатори закликають усіх донорів крові, хто бодай раз у житті пожертвував кров для порятунку інших, встановлювати тематичні рамки на профілі у Facebook:
1) рамка #яДонор (з краплиною крові)
2) рамка #яДонорка (з краплиною крові)
3) рамка #яДонор (просто напис)
4) рамка #яДонорка (просто напис)
Де можна здати кров – дивіться на карті.
Як підготуватися до здачі крові – читайте за посиланням.
Анастасія Мельник