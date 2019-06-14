Сьогодні – Всесвітній День донора: хто може ним бути та як підготуватися

Сьогодні, 14 червня, у світі відзначають День донора. Відтак, про те, хто може бути донором та як підготуватися до здачі крові, розповіли експерти під час брифінгу у Львівському обласному центрі служби крові, передає прес-служба департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

За словами експерта департаменту охорони здоров’я з трансфузіології, головного лікаря Львівського обласного центру служби крові Ярослава Дяківа, в області заготовляється 10 тисяч літрів крові, хоча в ідеалі мало би бути 14 тисяч. Також він нагадав, хто може бути донором.

«Критерії для донора: бути здоровим, повнолітнім та вага тіла має перевищувати 50 кг. Обстеження відбувається за світовими стандартами. Донорами не можуть бути носії ВІЛ-інфекції, сифілісу, вірусних гепатитів В і С. Від донора до реципієнта має переливатися кров лише однієї групи і того ж резусу», – розповів Ярослав Дяків.

Заступник головного лікаря Львівського обласного центру служби крові Ігор Горбаль закцентував увагу як правильно підготуватися до здачі крові:

«Перед здачею крові необхідно відмовитися від жирної, смаженої, гострої, копченої їжі, молочних продуктів та яєць за 24 години; не вживати ліки, що містять аспірин та анальгетики, за 72 годин до здачі крові; утриматися від вживання алкоголю за 48 годин. Поснідайте вранці легко, відмовтесь від паління за 2 години до здачі крові та випийте солодкого чаю», – додав він.