В будинку на Франка за понад 50 тисяч відреставрували дерев’яну браму

В історичному будинку на вул. І. Франка, 40 в межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%) відреставрували дерев’яну браму. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Загальна вартість реставрації дерев’яної брами на вул. І Франка, 40 — 52,6 тис. грн, із них фінансова частка міста — 36,8 тис. грн, а частка мешканців — 15,7 тис. грн.

Як повідомили в ЛКП «Археологічно-архітектурна служба», роботи проводились під керівництвом Віталія Меретського.

Нагадаємо, у Львові оголосили конкурс на визначення найкращої брами після реставрації.

Фото: ЛМР