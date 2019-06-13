У Facebook триває голосування за найкращу відреставровану браму Львова

На Facebook-сторінці Гарячої лінії міста триває конкурс на визначення найкращої брами Львова після реставрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

«Уже другий рік у Львові діє програма співфінансування реставрації історичних дверей і брам. Хочемо заохотити інших мешканців, в будинках яких є історичні брами чи двері, долучатися до цієї програми, адже результат робіт говорить сам за себе», – зазначила начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Умови голосування: поставити «лайк» під фото брами, яка найбільше подобається. За результатами конкурсу буде відзначено архітектора-реставратора, який виконав роботу, та мешканців будинку, які подали заявку на участь у програмі співфінансування реставрації історичних дверей і брам.

Взяти участь у голосуванні можна за посиланням.

Результати конкурсу оприлюднять 26 червня.