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У Facebook триває голосування за найкращу відреставровану браму Львова

Марина Тараненко

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На Facebook-сторінці Гарячої лінії міста триває конкурс на визначення найкращої брами Львова після реставрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

 

«Уже другий рік у Львові діє програма співфінансування реставрації історичних дверей і брам. Хочемо заохотити інших мешканців, в будинках яких є історичні брами чи двері, долучатися до цієї програми, адже результат робіт говорить сам за себе», –  зазначила начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Умови голосування: поставити «лайк» під фото брами, яка найбільше подобається. За результатами конкурсу буде відзначено архітектора-реставратора, який виконав роботу, та мешканців будинку, які подали заявку на участь у програмі співфінансування реставрації історичних дверей і брам.

Взяти участь у голосуванні можна за посиланням.

Результати конкурсу оприлюднять 26 червня.

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