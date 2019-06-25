Мерія оголосила архітектурний конкурс на найкращий проєкт церкви на Пекарській

Сьогодні, 24 червня, у Львові оголосили архітектурний конкурс на створення новітнього храму Православної церкви України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Основними концептуальними завданнями конкурсу є:

— запропонувати унікальне та ергономічне, архітектурне та урбаністичне рішення храмового комплексу з елементами української ідентичності;

— дотриманням канонів планувальної структури української православної церкви;

— контекстуальний та композиційний підхід у проектуванні — максимально обачне вписування та одночасно акцентування храму в сформованому історичному ареалі з врахуванням ділянки проектування на пагорбі в зоні озеленених територій;

« Ми дуже сподіваємось на те, що конкурс дасть можливість знайти нову мову сакральної архітектури і власне українського православ’я, а не постійний диктат візантійських впливів, які скажімо, як на мене, вже пора вичерпувати. Тому що так як змінюється мова богослов’я, так і мова архітектури має змінюватися. Тому ми запрошуємо всіх архітекторів спробувати зробити непересічну річ. Наші основні вимоги будуть полягати найперше в толерантному вписуванні будівлі в зелений ландшафт, друге — це силуетні характеристики, і третє — відповідність завданню, кількісні показники і тд. Тому я сподіваюся, що багато архітекторів візьме участь у цьому конкурсі. Усіх запрошую до участі», — розповів начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР Юліан Чаплінський.

Територія проектування розташовується у межах історичного ареалу Львова на південний схід від львівського середмістя.

Ділянка площею 0.15 га, пропонована для проектування, розташована в межах зони озеленених територій загального користування з північної сторони вул. К. Левицького. З півдня ділянка межує з будинком № 67а по вул. К. Левицького (гуртожиток № 4 Ветеринарного університету); з півночі, заходу та сходу, ділянку оточують зелені насадження. На північ і схід від ділянки розташовані корпуси Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; на схід будівлі інфекційної лікарні та житлові багатоповерхові будинки; на південь та захід- житлова та громадська забудова.

Премії конкурсу:

Перше місце — 90 000 грн.

Друге місце — 60 000 грн.

Третє місце — 30 000 грн.

Графік проведення конкурсу:

09.08.2019 18.00 год. — завершення реєстрації учасників конкурсу

23.08.2019 18.00 год. — останній термін подачі конкурсних проектів

30.08 — 07.09.2019 — робота журі та підведення підсумків конкурсу

Нагадаємо, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення «Про організацію Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію сакральної споруди (церкви) — Храму Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці у районі вул. К. Левицького — вул. Пекарської».

Контактна особа: Мар’ян Кардаш (067)3742008 pomisnainlviv@contest.com.ua