Міськрада оголосить конкурс на найкращий проект церкви у центрі Львова

У районі вулиць К. Левицького – Пекарської збудують новий храм. Найкращий проект визначатимуть на всеукраїнському архітектурному конкурсі. Відповідне рішення сьогодні, 22 лютого, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Церква Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці УПЦ КП знаходитиметься неподалік будинку №67-А на вул. К. Левицького та Личаківської районної адміністрації. Будуватимуть храм на земельній ділянці площею 0,15 га, яку міська рада виділила релігійній громаді у червні минулого року.

Як пояснили в міському управлінні архітектури та урбаністики, зараз на цьому місці немає жодних споруд, лише залишки фундаменту та фортифікаційних споруд міста, які раніше там пролягали.

Відтак управління архітектури та урбаністики має оголосити всеукраїнський архітектурний конкурс на кращий проект будівництва церкви Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці УПЦ КП.

Для того, щоб спорудити церкву, на ділянці доведеться зрізати дерева. Втім як торік пояснювали у міськраді, УПЦ КП має на це відповідний дозвіл.

Зазначимо, що зведення храму у районі вулиць К. Левицького – Пекарської передбачав детальний план території, який Львівська міська рада затвердила ще у 2017 році.

Як повідомляв Львівський портал раніше, будівництво нової церкви у центрі Львова розділило місцевих мешканців на два фронти.