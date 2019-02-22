ОСТАННІ НОВИНИ

Міськрада оголосить конкурс на найкращий проект церкви у центрі Львова

Наталя Дуляба

|

У районі вулиць К. Левицького – Пекарської збудують новий храм. Найкращий проект визначатимуть на всеукраїнському архітектурному конкурсі. Відповідне рішення сьогодні, 22 лютого, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Церква Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці УПЦ КП знаходитиметься неподалік будинку №67-А на вул. К. Левицького та Личаківської районної адміністрації. Будуватимуть храм на земельній ділянці площею 0,15 га, яку міська рада виділила релігійній громаді у червні минулого року.

Як пояснили в міському управлінні архітектури та урбаністики, зараз на цьому місці немає жодних споруд, лише залишки фундаменту та фортифікаційних споруд міста, які раніше там пролягали.

Відтак управління архітектури та урбаністики має оголосити всеукраїнський архітектурний конкурс на кращий проект будівництва церкви Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці УПЦ КП.

Для того, щоб спорудити церкву, на ділянці доведеться зрізати дерева. Втім як торік пояснювали у міськраді, УПЦ КП має на це відповідний дозвіл.

Зазначимо, що зведення храму у районі вулиць К. Левицького – Пекарської передбачав детальний план території, який Львівська міська рада затвердила ще у 2017 році.

Як повідомляв Львівський портал раніше, будівництво нової церкви у центрі Львова розділило місцевих мешканців на два фронти.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»
Вероніка РОЙ
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»

Сьогодні, 20 лютого, під час урочистого засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка ...

Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 
Анастасія ПИЖ
Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 

Найпотужніша національна мережа продовольчих магазинів будує із львів’янами чесні стосунки, вважаючи, що ціна є фактором...

Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання
Олесь ТЯГАЙ
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта. 15 лютого...

П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...