У центрі Львова УПЦ КП будуватиме нову церкву

Львівська міська рада затвердила релігійній громаді Української православної Церкви Київського патріархату парафії Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці Личаківського району м. Львова проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. К. Левицького (навпроти будинку № 67-а). Відповідне рішення сьогодні, 7 червня, ухвалили під час сесії Львівської міськради. «За» проголосували 50 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з проектом рішення, УПЦ КП парафії Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці надали у користування земельну ділянку площею 0,1500 га на вул. К. Левицького (навпроти будинку № 67-а). На ній парафія будуватиме храм.

Відповідно до земельно-кадастрових даних, ділянка не була надана у власність або користування, і тепер її перевели до земель житлової та громадської забудови. Земля розташована у зоні Г-4 – зоні культурних, спортивних та релігійних комплексів.

Як зазначила під час обговорення питання начальниця управління земельних ресурсів Львівської міськради Ельвіра Колос, перед тим, як розпочинати будівництво храму, потрібно буде зрізати дерева. На це, за її словами, УПЦ КП має відповідний дозвіл.

Згодом УПЦ КП парафії Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці Личаківського району зможе зареєструвати право власності на згадану земельну ділянку.

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