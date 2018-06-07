ОСТАННІ НОВИНИ

У центрі Львова УПЦ КП будуватиме нову церкву

Наталя Дуляба

|

Львівська міська рада затвердила релігійній громаді Української православної Церкви Київського патріархату парафії Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці Личаківського району м. Львова проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. К. Левицького (навпроти будинку № 67-а). Відповідне рішення сьогодні, 7 червня, ухвалили під час сесії Львівської міськради. «За» проголосували 50 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Згідно з проектом рішення, УПЦ КП парафії Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці надали у користування земельну ділянку площею 0,1500 га на вул. К. Левицького (навпроти будинку № 67-а). На ній парафія будуватиме храм.

Відповідно до земельно-кадастрових даних, ділянка не була надана у власність або користування, і тепер її перевели до земель житлової та громадської забудови. Земля розташована у зоні Г-4 – зоні культурних, спортивних та релігійних комплексів.

Як зазначила під час обговорення питання начальниця управління земельних ресурсів Львівської міськради Ельвіра Колос, перед тим, як розпочинати будівництво храму, потрібно буде зрізати дерева. На це, за її словами, УПЦ КП має відповідний дозвіл.

Згодом УПЦ КП парафії Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці Личаківського району зможе зареєструвати право власності на згадану земельну ділянку.

Як повідомляв Львівський портал раніше, будівництво нової церкви у центрі Львова розділило місцевих мешканців на два фронти.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...