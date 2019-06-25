Із приміщення на площі Ринок зі скандалом виселили мистецьку галерею

В понеділок, 24 червня, приватний виконавець виселяв галерею «Арт-11» із приміщення на площі Ринок, 38, адже її власниця заборгувала місту понад 1 мільйон гривень оренди. Про це сьогодні, 25 червня, повідомила під час брифінгу очільниця міського управління комунальної власності Інна Свистун, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповіла чиновниця, галерея «Арт-11» працювала у кам’яницях №37 та №38 на площі Ринок більше десяти років. Приміщення тут орендувала Оксана Мачеус, яка не сплачувала до бюджету міста орендну платню і заборгувала вже понад 1 мільйон гривень.

Через суд міська рада все-таки виселила недобросовісного орендаря, тому представник приватної виконавчої служби 24 червня здійснював опис майна галереї.

«Все майно в подальшому, напевне, буде підлягати реалізації. Отримані кошти повинні повернути до бюджету міста як сплата боргу, який має пані Мачеус. Представник виконавчої служби робив усе згідно з процедурою, передбаченою законом», – розповіла Інна Свистун.

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Зазначимо, що приміщення на площі Ринок, 37 та 38 міська рада Львова нещодавно продала на аукціоні. Їх купили новостворені київські фірми за 45 і 56 млн грн відповідно. Втім як наголосила Інна Свистун, власницю галереї «Арт-11» заздалегідь повідомляли про приватизацію цих об’єктів та запрошували взяти участь у торгах.

«На сесію було винесено питання про продаж цих приміщень разом із тією ситуацією, яка склалась з орендарем. Оксану Мачеус попереджали про те, що об’єкти будуть виставлені на продаж, її також запрошували взяти участь у приватизації. Депутати таке рішення підтримали, аукціони вже відбулись, обидва об’єкти є продані. Місто вже отримало кошти, є підписані акти прийому-передачі об’єктів. А тепер уже новий власник хоче заселятись, це є його право», – підкреслила Інна Свистун.

За її словами, під час виселення та опису майна галереї не обійшлося без інциденту, через що на місце події викликали правоохоронців.

«Один наш працівник отримав ушкодження, наскільки я знаю, охоронці також отримали травми, викликали «швидку». Інформації про те, чи когось забрали, щоб притягнути до відповідальності, я не отримала. Хоча на місце викликали поліцію», – наголосила Інна Свистун.

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У патрульній поліції Львівщини Львівському порталу повідомили, що на площі Ринок працював загін спецпризначення, відтак за деталями порадили звернутися у Нацполіцію Львівщини.

Своєю чергою речниця поліції Світлана Добровольська розповіла, що під час роботи представника виконавчої служби на площі Ринок травму отримала одна людина. Працівники Галицького відділу поліції вже відкрили два кримінальні провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та за ч.2 ст. 342 (опір представникам влади, правоохоронних органів, державним виконавцям) ККУ.

Нагадаємо, перипетії довкола галереї «Арт-11» у Львові тривають ще з 2010 року. Дотепер мерія через виконавчу службу вже кілька разів намагалася виселити недобросовісного орендаря з приміщень на площі Ринок. У 2010 році під час бійки травми отримав працівник галереї, у 2014 році на знак протесту сама Оксана Мачеус забарикадувалась у галереї і погрожувала самоспаленням.

Додамо, що галерею «Арт-11» відкрили на площі Ринок у 2005 році задля популяризації українського та світового мистецтва. Тут проводили різноманітні виставки, мистецькі акції та події, останнім часом у галереї також продавали картини, прикраси та одяг.