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Львівський науковець Іван Матковський йде у нардепи

Наталя Дуляба

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Дослідник біографії блаженного Климентія Шептицького, доктор філософії Іван Матковський зареєструвався кандидатом у народні депутати України у 117-му виборчому окрузі. Про це він сьогодні, 24 червня, повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

«Чому балотуюся? Не хотів до останнього, бо вважаю, що слід було проводити чергові вибори, а “мишина візня”, яку спостерігаємо, є зайвою. Іван Франко у автобіографічній статті написав, що те, що він робить, є виконанням “його псячого обов’язку”. Десь такі відчуття і в мене. Окрім технічної сторони балотування, маю намір також пропагувати ті ідеї та проекти, які реалізовую і які мають на меті донести до людей: ідеї та спадщину братів Шептицьких – Митрополита Андрея та Праведника Народів Світу бл. о. Климентія, Івана Франка, Олекси Новаківського та всіх інших, кого популяризую сам із родиною та друзями і партнерами», – пояснив Іван Матковський.

Матковський балотується в одномандатному виборчому окрузі №117 (Галицький, Франківський райони, частина Шевченківського району Львова).

«Перемогу на виборах буду розцінювати як важкий хрест та відповідальність, а поразку – як можливість, і дальше працювати в тому напрямку, що й сьогодні, бо ідей, які хочу і можу реалізувати, – тьма», – додав науковець.

Нагадаємо, Львівський портал нещодавно публікував інтерв’ю з Іваном Матковським, у якому він розповідав про діяльність братів Шептицьких та їхню роль в українській культурі. Детальніше читайте тут.

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