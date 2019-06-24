31 випускник зі Львова отримає премію за найкращий бал зі ЗНО

У Львові 31 абітурієнт набрав максимальні 200 балів під час цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання. Всі вони отримають премію від міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Найбільше учнів максимальний бал набрали на ЗНО з математики – 13 осіб, ще п’ятеро – з англійської мови, стільки ж – з української мови та літератури, по три – з історії та хімії, двоє – з фізики та один випускник отримав 200 балів з біології.

Зазначимо, що один учень отримав по 200 балів відразу із двох предметів: з математики та з фізики.

«У межах реалізації програми підтримки обдарованої молоді ті абітурієнти, які отримали 200 балів, зможуть отримати 5 000 гривень, 400-сотники – 10 000 гривень, ті, хто набере 600 балів з трьох предметів, відповідно, отримають міську премію у розмірі 20 000 гривень», – розповіла начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

Таких учнів, які на ЗНО отримали 200 та 400 балів, торік у Львові було 17, а у 2017 році – 31.

Загалом цьогоірч максимальний бал на ЗНО здобув 41 мешканець Львівщини.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч ЗНО стартувало 21 травня, а завершилось – 13 червня. Додаткова сесія триватиме з 26 червня до 12 липня за окремим графіком.

Результати тестувань обіцяли оприлюднити до 14 червня (математика, українська мова і література, фізика), до 20 червня – з іноземних мов та біології, до 26 червня – з історії України, географії та хімії.