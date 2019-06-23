ЗНО на Львівщині. Абітурієнти здобули максимальний бал 41 раз

Абітурієнти Львівщини здали ЗНО на максимальні 200 балів 41 раз. Із них двоє осіб набрали максимум відразу із двох предметів. Про це повідомила керівниця департаменту освіти і науки ЛОДА Любомира Мандзій.

Підсумки результатів ЗНО на Львівщині:

Історія – 3 особи по 200 балів;

Хімія – 8 осіб по 200 балів;

Математика – 14 осіб по 200 балів;

Українська мова – 6 осіб по 200 балів;

Фізика – 2 особи по 200 балів;

Біологія – 3 особи по 200 балів;

Англійська мова – 5 осіб по 200 балів.

«Отже, на Львівщині є 41 максимальний бал на ЗНО. Вже точно знаю, що маємо двох осіб з 400 балами. Щирі вітання нашим випускникам. Щирі слова вдячності нашим учителям!», – повідомила Любомира Мандзій.