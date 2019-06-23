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ЗНО на Львівщині. Абітурієнти здобули максимальний бал 41 раз

Андрій Котенський

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Абітурієнти Львівщини здали ЗНО на максимальні 200 балів 41 раз. Із них двоє осіб набрали максимум відразу із двох предметів. Про це повідомила керівниця департаменту освіти і науки ЛОДА Любомира Мандзій.

 

Підсумки результатів ЗНО на Львівщині:

  • Історія – 3 особи по 200 балів;
  • Хімія – 8 осіб по 200 балів;
  • Математика – 14 осіб по 200 балів;
  • Українська мова – 6 осіб по 200 балів;
  • Фізика – 2 особи по 200 балів;
  • Біологія – 3 особи по 200 балів;
  • Англійська мова – 5 осіб по 200 балів.

«Отже, на Львівщині є 41 максимальний бал на ЗНО. Вже точно знаю, що маємо двох осіб з 400 балами. Щирі вітання нашим випускникам. Щирі слова вдячності нашим учителям!», – повідомила Любомира Мандзій.

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