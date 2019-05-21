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Сьогодні стартує ЗНО

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 21 травня, в Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання, яке триватиме до 13 червня. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Сьогодні абітурієнти складають ЗНО з математики, у четвер, 23 травня – з української мови та літератури, а на наступний понеділок, 27 травня, – з іспанської, німецької і французької мов.

Завершиться основна сесія цьогорічного ЗНО 13 червня, а додаткова сесія триватиме з 26 червня до 12 липня за окремим графіком.

Результати тестувань обіцяють оприлюднити до 14 червня (математика, українська мова і література, фізика), до 20 червня – з іноземних мов та біології, до 26 червня – з історії України, географії та хімії.

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Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині на ЗНО зареєструвалося найбільше учасників за останні роки – понад 25 тисяч. Детальніше про правила, яких потрібно дотримуватися абітурієнтам під час тестування читайте у матеріалі Львівського порталу «Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам».

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