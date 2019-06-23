Поліція вбиває? Помер Олександр Комарніцький, який відмовився бути понятим

Член команди «Громадянської позиції» Олександр Комарніцький, якого у Вінниці побили поліцейські, помер після 12-денного перебування у комі. Про це 23 червня повідомив голова Вінницької облорганізації партії «Громадянська позиція» Сергій Гайструк, пише УП.

Лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко заявив, що у партії вимагають «жорсткого і невідворотного покарання вбивці у поліцейських погонах, а також звільнення керівництва обласної Нацполіції».

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, оголосили поліцейському повідомлення про підозру у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу що супроводжувались насильством.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, нетверезі поліцейські у Переяслав-Хмельницькому поцілили в голову п’ятирічному хлопчику з вогнепальної зброї. До реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. 5-річний Кирило Тлявов помер у лікарні 3 червня.