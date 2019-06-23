Судять поліцейського понятий якого впав у кому

У Вінниці судять поліцейського після конфлікту з яким місцевий житель впав у кому. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними відомства, Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту поліцейському, внаслідок конфлікту з яким постраждав громадянин.

Як відомо, подія трапилася 11 червня 2019 року близько 23 години у місті Вінниця. Працівник Київського відділення поліції Вінницького ВП, перебуваючи на службі, запропонував громадянину бути присутнім у якості понятого під час проведення слідчих дій. Однак останній буцімто спровокував конфлікт із працівником поліції та намагався вступити з ним в сутичку. Як наслідок, громадянин впав та отримав закриту черепно-мозкову травму.

Наразі потерпілий госпіталізований та перебуває в комі.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, оголосили поліцейському повідомлення про підозру у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу що супроводжувались насильством.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років.