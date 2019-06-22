Як не стати жертвою блискавки

В середньому на Землі кожну секунду б’ють 100 блискавок. За кількостю смертельних випадків це природнє явище поступається лише повеням і щорік забирає понад 6 000 життів. Що робити, якщо гроза з блискавками застала вас зненацька розповіли Львівському порталу у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Уникайте відкритої місцевості. Як відомо, гроза зазвичай б’є в найвищу точку на своїй дорозі. Якщо Ви з якоїсь причини залишилися в полі наодинці з грозою, сховайтеся в будь-якому можливому поглибленні: канавці, улоговинці або найнижчому місці поля, присядьте і пригніть голову. Лежати на мокрій землі під час грози не рекомендується.

Уникайте води. Удар блискавки поширюється довкола водоймища в радіусі 100 метрів. Інколи вона б’є в береги. Тому не те що купатися, а навіть відпочивати біля води під час грози не рекомендується. Проте мокрий одяг на людині служить додатковим захистом, і якщо блискавка його зачепить, у вас є більше шансів вижити.

Намагайтесь сховатися. Найбезпечніше під час грози знаходитися в приміщенні з громовідводом. Якщо гроза застала вас в місті, сховайтеся в магазин, під’їзд або, на крайній випадок, перечекайте грозу під навісом у стін будівель. Не страшно, якщо ви знаходитеся в автомобілі. Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше потрапляє в найвищих з них (дуб, тополя, сосна). Отже чим менше деревце, під яким ви знайшли притулок, тим краще. А ховатися від грози в лісі не безпечно. Кора ураженого блискавкою дерева розлітається на десятки метрів довкола, може зачепити вас.

Не метушіться. Від грози не потрібно бігти. Чим ширше ваш крок, тим небезпечніше для вас удар блискавки. Не варто так само пересуватися на велосипедах і мотоциклах.

Остерігайтеся небезпечних предметів. Потрібно пам’ятати, що удар блискавки небезпечний не лише тоді, коли гроза б’є безпосередньо в людину, але в предмети, що знаходяться поруч. Тому не варто торкатися до всього мокрого, залізного, електричного, тому що в такі речі блискавка б’є найчастіше:

– не бажано знаходитися біля багаття, тому що в нагрітого повітря провідність для блискавки більша;

– украй безрозсудно перечікувати грозу біля лінії електропередач. Електрика у будь-якому вигляді притягує блискавку. Навіть стоячи біля стіни з антеною ви ризикуєте накликати на себе удар з небес;

– дуже небезпечно під час грози розмовляти по мобільному телефону. Навіть розряджений, він є магнітом для блискавок. Краще всього під час грози мобільники вимикати. Не бійтеся здатися смішним або пропустити важливий дзвінок. Подумайте про своє здоров’я в першу чергу!

– всі металеві деталі для блискавки привабливі.Годинник, ланцюжки і навіть розкрита над головою парасолька – потенційні цілі для наступного удару.

Як відомо, 12 травня у Сокалі блискавка влучила у подружню пару. Від удару блискавки загинув літній чоловік, а його дружина із важкими ушкодженнями була госпіталізована до реанімації. 7 червня, у Моршині через удар блискавки загинула 55-річна жінка. 19 червня, поблизу Львова блискавка вбила 25-річну дівчину, яка поверталася з поля. 22 червня на Івано-Франківщині блискавка вбила трьох львів’ян.

Раніше Львівський портал повідомляв, що удар блискавки вбив у Львові двох людей. Не виключено, що смертельну блискавку спровокував мобільний телефон.