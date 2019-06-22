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Блискавка вбила трьох львів'ян

Андрій Котенський

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На Івано-Франківщині блискавка вбила трьох львів’ян. Нещасний випадок трапився на Рогатинщині. Розряд влучив у зупинку, де перебували п’ятеро людей. У результаті удару троє чоловіків загинули на місці пригоди, а дві жінки були госпіталізовані. Про це Львівському порталу повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківщинии.

 

За даними відомства, повідомлення про нещасний випадок у селі Беньківці надійшло до рогатинської поліції в 19:10. Встановлено, що блискавка влучила у зупинку, яка складається з металевих конструкцій. На місці пригоди загинули троє чоловіків 65, 56 та 34 роки, які приїхали до родичів з Львівської області.

Окрім того, травмувалися дві жінки – місцеві мешканки. Їх при свідомості госпіталізували. Одна із потерпілих стояла трохи далі від інших осіб і пояснила, що від миттєвого удару її відкинуло на землю, а коли піднялася, то чоловіки ознак життя не подавали.

Поліція не виключає, що блискавку до зупинки могли притягнути засоби мобільного зв’язку.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 12 травня у Сокалі блискавка влучила у подружню пару. Від удару блискавки загинув літній чоловік, а його дружина із важкими ушкодженнями була госпіталізована до реанімації. 7 червня, у Моршині через удар блискавки загинула 55-річна жінка. 19 червня, поблизу Львова блискавка вбила 25-річну дівчину, яка поверталася з поля.

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