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У Моршині блискавка вбила 55-річну жінку

Вероніка Рой

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Сьогодні, 7 червня, у Моршині через удар блискавки загинула 55-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформація про цю події до поліції надійшла близько 12 години. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

«Поліцейські попередньо встановили, що внаслідок удару блискавки померла 55-річна місцева мешканка, яка перебувала на власній присадибній ділянці. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження та призначення експертизи», – мовиться у повідомленні.

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