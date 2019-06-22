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Самбістка Анастасія Сапсай приносить Україні третє «золото» Європейських ігор

Андрій Котенський

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Золотим виявився для України останній поєдинок у перший день змагань з самбо у Мінську-2019.  Анастасія Сапсай, що виступає у ваговій категорії понад 80 кг, перемогла у фіналі з рахунком 4:0 Олену Кебадзе з Грузії, і принесла нашій збірній третє золото Євроігр-2019. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України.

 

Водночас, титул віцечемпіонки ІІ Європейських ігор у Мінську завоювала самбістка Олена Сайко, що виступає у ваговій категорії до 64 кг.

Відтак у скарбничці України після першого змагального дня уже 6 нагород.

Раніше ми повідомляли про «золото» у дзюдоїстів Дарини Білодід та її колеги по команді Григорія Зантараї.

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