Самбістка Анастасія Сапсай приносить Україні третє «золото» Європейських ігор

Золотим виявився для України останній поєдинок у перший день змагань з самбо у Мінську-2019. Анастасія Сапсай, що виступає у ваговій категорії понад 80 кг, перемогла у фіналі з рахунком 4:0 Олену Кебадзе з Грузії, і принесла нашій збірній третє золото Євроігр-2019. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України.

Водночас, титул віцечемпіонки ІІ Європейських ігор у Мінську завоювала самбістка Олена Сайко, що виступає у ваговій категорії до 64 кг.

Відтак у скарбничці України після першого змагального дня уже 6 нагород.

Раніше ми повідомляли про «золото» у дзюдоїстів Дарини Білодід та її колеги по команді Григорія Зантараї.