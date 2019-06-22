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ІІ Європейські ігри. Дарія Білодід приносить першу перемогу Україні

Андрій Котенський

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Чемпіонкою ІІ Європейських ігор із дзюдо у ваговій категорії до 48 кілограмів стала 18-річна киянка Дарина Білодід, передає кореспондент Львівського порталу.

 

На шляху до фіналу наша молода борчиня перемогла дворазову чемпіонку Європи Еву Черновіцкі з Угорщини, чемпіонку Європи-2017 року у командній першості Мелані Клеман із Франції і бронзову призерку чемпіонату Європи-2018 Міліцу Ніколіч із Сербії.

В фіналі Дарина здолала чинну чемпіонка континенту Ірину Долґову із РФ.

Таким чином, Дарина Білодід поповнила свою фантастичну колекцію титулів – чемпіонка Європи 2017, чемпіонка Світу 2018, а тепер чемпіонка Європейськиї ігор 2019.

Варто додати, що на цьому медальні сподівання українців не завершуються, адже попереду фінальний поєдинок у ваговій категорії до 66 кг, у якому бере участь ще один українець – титулований Георгій Зантарая.

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