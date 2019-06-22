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Зантарая приніс Україні другу перемогу на Європейських іграх

Андрій Котенський

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У слід за Дарією Білодід «золото» ІІ Європейських ігор здобуває титулований український дзюдоїст Георгій Зантарая у ваговій категорії до 66 кг, передає кореспондент Львівського порталу.

 

На шляху до «золота» Георгій здолав мальтійця Джеремі Сайвелла, словенця Андража Жереба, у важкому поєдинку дотис господаря змагань Дмитра Шершня, а також грузина Баґраті Нініашвілі.

У фіналі Зантарая на заключних секундах зробив бездоганний кидок суперника на спину і вирвав перемогу у титулованого італійця Маттео Медвеса.

До слова у скарбничці України вже 4 нагороди. 2 золота дзюдоїстів, а також «срібло» у самбо, яке виборола Анастасія Новікова, у ваговій категоррії до 48 кг, а також «бронза» у самбістки Наталії Смаль, в категорії до 72 кг.

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