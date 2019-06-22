На Донбасі постраждав український захисник

21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням зброї забороненої Мінськими угодами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС

Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 16 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

поблизу ОПИТНОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі АВДІЇВКУ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

чотири рази ВОДЯНЕ – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

три рази ШИРОКИНЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

НОВОТРОЇЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету;

населений пункт ПІСКИ – станковий протитанковий гранатомет;

НОВОМИХАЙЛІВКА – гранатомети різних систем;

НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з великокаліберних кулеметів;

околиці КРАСНОГОРІВКИ – міномети калібру120 мм;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні дев’ять разів:

район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

два рази НОВОЛУГАНСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

двічі ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

КАТЕРИНІВКА – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

ЗАЙЦЕВЕ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

два рази населений пункт НОВГОРОДСЬКЕ – 82 мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя.

За минулу добу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 21 червня чотирьох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “СХІД” ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

околиці СТАРОГНАТІВКИ – з автоматичних гранатометів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

ШИРОКИНЕ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.