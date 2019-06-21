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Мерія дозволила збільшити висоту офісного центру на вулиці Героїв УПА

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 21 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради вніс зміни до нещодавно виданих містобудівних умов та обмежень, які дозволяють ТзОВ «Готельний комплекс Таурус» збільшити висоту майбутнього офісного центру на вул. Героїв УПА, 73. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

5 червня виконком міськради видав ТзОВ «Готельний комплекс Таурус» містобудівні умови та обмеження на будівництво офісної будівлі із багаторівневим паркінгом на вул. Героїв УПА, 73. При цьому у документі було визначено, що висота будівлі не повинна перевищувати 31,8 м.

Втім тепер члени виконкому внесли зміни у згадане рішення, збільшивши гранично допустиму висоту офісів до 37,5 м. За приблизними підрахунками Львівського порталу, це дає змогу добудувати ще один-два поверхи.

Як пояснив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, висоту майбутньої офісної будівлі вирішили збільшити через те, що під час обрахунків проектанти «пропустили в даху котельню з трубою».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Готельний комплекс Таурус» існує з 2014 року. Його засновником є Юрій Канюк, якому також належать дві фірми, що займаються виробництвом верхнього одягу, а також ТзОВ «Канюк-Стиль». Саме ця компанія будуватиме офісний центр із кафе-баром на території колишнього заводу «Кінескоп» на вул. Антоновича, 112-А.

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