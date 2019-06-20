У Львові хочуть створити парк на честь Квітки Цісик

Львівська міська рада підтримала пропозицію мешканців облаштувати між вулицями Лінкольна та Липинського парк. Його збираються назвати на честь відомої американської співачки українського походження Квітки Цісик. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 20 червня, під час сесії проголосували 50 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

З ініціативою створити таку паркову зону виступив львів’янин Роман Борисенко, який зареєєстрував відповідну петицію до міської ради. У ній він пропонує викупити приватні ділянки, що входять у межі майбутнього скверу, а також вирішити земельне питання з кількома іншими користувачами.

«Йдеться про русло Полтви, створення реакреаційної зони площею 8 га між вулицями Лінкольна та Липинського, між вулицями Миколайчука і Льняна. Мешканці неодноразово звертались із проханням облаштувати там сквер, адже територію починають забудовувати спорудами. Пропонуємо назвати парк на честь Квітки Цісик, в також встановити там дитячий майданчик», – розповів Роман Борисенко.

Зазначимо, що на вул. Липинського компанія «Авалон» зводить новий житловий комплекс. Тому ще навесні минулого року львів’яни реєстрували петицію до міської ради з вимогою не допустити забудови земельної ділянки між вулицями Липинського, А. Лінкольна та І. Миколайчука, однак вона не набрала необхідної кількості голосів.

Також у мерії напрацювали детальний план території в районі вул. Липинського, який передбачає зведення там спортивного комплексу, готелю, багаторівневого паркінгу та часткову реорганізацію руху.

Головний архітектор Львова Юліан Чаплінський підтримав ідею створення парку між вулицями Лінкольна та Липинського, а також запропонував відновити там водні об’єкти.

«Не маю нічого проти створення парку вздовж русла Полтви. Ми як управління архітектури та урбаністики докладемо всіх зусил, щоб цей парк можна було відновити з водними об’єктами, адже вода і так тече ще з території Винниківського лісництва», – додав Чаплінський.

Додамо також, що Квітка Цісик – відома американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинглів у США, виконавиця українських народних пісень. Народилася 4 квітня 1953 року у Нью-Йорку у родині післявоєнних емігрантів з Західної України. Батьки Квітки Цісик до 1944 року жили у Львові.

Пісня «Ти осяюєш моє життя», яку співачка виконала для однойменного фільму, у 1978 році отримала «Оскара» і «Золотого Глобуса», також її номінували на «Греммі».

Квітка Цісик власним коштом записала на професійній американській студії звукозапису кілька альбомів з українськими піснями, які принесли їй славу на батьківщині.

Фото: ukrainians.today