У Львові просять не допустити забудови поруч із вулицею Липинського

Львівську міську раду просять створити сквер між вулицями Липинського, А. Лінкольна та І. Миколайчука, щоб не допустити подальшої забудови цієї земельної ділянки. Відповідну електронну петицію до міськради Львова зареєстрували 4 травня у Єдиній системі електронних петицій.

Автор петиції, Роман Борсенко, просить міську раду «про впорядкування захаращеного русла Полтви та недопущення подальшої забудови, створення, наприклад, скверу ім. І. Миколайчука між вулицями Липинського, А. Лінкольна та І. Миколайчука».

Станом на сьогодні, 7 травня, під петицією підписались 12 осіб. Для того, щоб Львівська міська рада розглянула петицію, потрібно, аби вона зібрала 500 підписів.

Як повідомляв Львівський портал раніше, земельна ділянка площею майже 40 га між вул. А Лінкольна, 12 та вул. Липинського є у власності депутата Львівської міськради та бізнесмена Григорія Козловського. На ній він раніше хотів будувати торгово-розважальний або громадсько-житловий комплекси.

Однак наприкінці лютого цього року виконком Львівської міської ради видав громадянці Дяченко Віталії Борисівній містобудівну документацію на зведення житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. В. Липинського, 27 (у три черги).

Новий житловий комплекс розташовуватиметься саме на тій ділянці, яка є у власності Григорія Козловського.

Також сама Дяченко Віталія Борисівна є безпосередньо пов’язана із депутатом. Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, Дяченко Віталія Борисівна є директором ЗОВ «Захід Міськ Буд», ТЗОВ «Вест Етуаль» (одна і та ж юридична адреса у Винниках – вул. Замкова, 2), ТОВ «Тралі-Валі» (Львів, проїзд Крива Липа).

Також Віталія Дяченко є засновником ТЗОВ «Гільдія-Захід» (Львів, площа Ринок, 36), а директором цього підприємства є Григорій Козловський. А на площі Ринок, 36 на початку березня цього року депутат відкрив новий ресторан, в акваріумах якого плавають акули.

Як відомо, Григорію Козловському належить винниківський футбольний клуб «Рух», Гранд Готель у центрі Львова, також він є співвласником будівельної фірми Avalon, яка зводитиме у Львові першу 25-поверхівку.